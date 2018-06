Quase 30% dos voos no País tiveram atrasos, diz Infraero

SÃO PAULO - De acordo com informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 766 voos programados para decolar entre a meia-noite e as 10h deste sábado, 9, 213 registraram atraso e 12 foram cancelados. O número representa 27,8% dos voos atrasados e 1,6% cancelados.

No Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, 25 dos 69 voos previstos até as 10h tiveram atraso, mas não houve cancelamentos. Já no Aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, dos 58 voos previstos, 14 tiveram atraso superior a meia hora e dois foram cancelados.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão teve 19 voos atrasados, dos 44 voos que decolaram de lá. No Aeroporto Santos Dumont a situação é mais tranquila, apenas cinco, dos 42 voos, tiveram atraso.

O aeroporto com maior porcentual de atraso nesta manhã é o de João Pessoa, na Paraíba, que tive 66,7% de atrasos. Até as 10h, quatro, dos seis voos, tiveram atraso.