Quase 950 veículos foram multados durante evento religioso no Rio

SÃO PAULO - Cerca de 950 veículos, entre ônibus e veículos de passeio, foram multados nesta quarta-feira, 21, durante o evento religioso organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, na Enseada de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Transportes do Rio, durante o culto, 889 ônibus e 60 veículos de passeio receberam multa por estacionamento irregular nas proximidades da Enseada.

De acordo com a Prefeitura, a previsão dos organizadores repassada para a administração municipal era de cem mil pessoas e, no máximo, 1.500 ônibus. Com essa previsão foram reservadas áreas de estacionamento na Enseada de Botafogo, no Aterro do Flamengo (na área do MAM) e em diversas vias do Centro (avenidas Presidente Antonio Carlos, Rio Branco, entre outras).

Segundo a Prefeitura, além da presença de público e ônibus ter superado em muito o determinado aos organizadores (a PM estima em um milhão de pessoas e cerca de quatro mil ônibus), os motoristas dos ônibus estacionaram em vias não autorizadas (por exemplo, Rua Voluntários da Pátria, Rua São Clemente, Av. Pasteur, Rua Gal. Severiano, Rua Senador Vergueiro, Praia do Flamengo) e não nas vias do Centro regulamentadas para tal fim.

O culto provocou um caos no trânsito da cidade. A chegada dos fiéis em centenas de ônibus congestionou as principais vias de acesso à Zona Sul, como Praia do Flamengo e túneis Rebouças e Santa Bárbara, e houve reflexos até no centro, que estava vazio por causa do feriado. Em pontos da cidade, passageiros desistiram de usar ônibus e deixaram os coletivos para prosseguir viagem a pé.