Quase castigo

Não sei se o Conselho de Ética da Câmara teria a cara de pau de acatar jurisprudência dos tribunais da Fórmula 1, mas não custa nada à defesa do deputado Edmar Moreira reivindicar para o réu do castelo a mesma punição aplicada pelo conselho da FIA ao campeão mundial Lewis Hamilton e sua equipe: suspensão com direito a sursis, ou seja, a pena só será cumprida caso o condenado volte a trapacear no período de um ano. Há controvérsias sobre se o piloto mentiroso foi quase absolvido ou quase condenado, mas, seja como for, castigo melhor não há. Aplicada ao Congresso, a tese de que errar é humano, insistir no erro é que dá problemas, asseguraria ao parlamentar eleito em 2010 o direito a uma lambança a cada 12 meses em Brasília. Na segunda, já sabe, né? Pensando bem, até que a ideia não é tão má assim. Melhor que castigo nenhum. Ou não? GRIPE ANIMAL Na dúvida do diagnóstico, cada um que dê à própria gripe a origem animal pertinente à sua rotina de contatos com bichos. O José Wilker, por exemplo, pegou a gripe caprina no teatro. SUÍNA À MINEIRA Itamar Franco passou os últimos dias de molho em Juiz de Fora. Caiu de cama com o que os mineiros chamam de gripe do torresmo. Suspeita-se de um tutu que ele comeu no fim de semana. É grave a crise Com a volta do Programa do Ratinho na próxima segunda-feira, não restará praticamente mais ninguém ganhando uma fortuna para não fazer nada no SBT. Fofo funcional Ganha força no Corinthians a campanha para convencer Ronaldo a parar de emagrecer. Tem gente no Parque São Jorge convencida de que, não fosse aquela gordurinha localizada, o Fenômeno teria fraturado a costela no choque com adversário na Arena da Baixada. Cá pra nós, faz sentido! Ponto para o presidente! Christiane Torloni não está conseguindo marcar audiência com Lula no Palácio do Planalto. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça! Façam suas apostas Tem bolão novo rolando nas arquibancadas de todo o País: quantas vezes Adriano vai largar o futebol depois de voltar pro Flamengo? "Um é três, dois é cinco!" Chegou às calçadas das grandes cidades brasileiras o antivírus da gripe suína. Enfim, tem trouxa pra tudo, né?! Frankenstein do Planalto Ana Maria Braga se referiu dia desses em seu programa ao "ministro Mantega Unger". Ou seja, criou um monstro. Compulsão olímpica O que tem de puxa-saco de membro do COI no Rio, francamente, melhor nem comentar!