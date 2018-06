Quatro acidentes deixam cinco mortos em estradas federais de Santa Catarina

SÃO PAULO - Cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas em quatro acidentes registrados em rodoviárias federais de Santa Catarina entre 2h30 e 19h de sexta-feira, 22.

Dois dos acidentes ocorreram na BR-282, em Rancho Queimado e Águas Mornas, distantes 65 e 35 quilômetros da capital, respectivamente. Outros dois, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-163, em Guaraciaba, no extremo leste catarinense, a 630 quilômetros de Florianópolis, e na BR-280, em Mafra, no norte do estado, a 300 quilômetros da capital.

Os mortos são: Roseli Meinel Coelho, de 43 anos, condutora de uma Parati que bateu de frente contra um Gol no quilômetro 29 da BR-282, em Rancho Queimado; Leocir Pinheiro, 19, motorista de um Vectra que atingiu uma árvore no quilômetro 86 da BR-163 em Guaraciaba; Deoclevisson de Mattia, 34, ao volante de um caminhão Scania que atingiu um caminhão Mercedes Benz, no quilômetro 39 da BR-282 em Águas Mornas; Raulino Lima, 28, condutor do Mercedes; e José Vanderlei Alves, de 46 anos, que pilotava uma moto Yamaha Fazer YS 250, atingida lateralmente por um caminhão no quilômetro 151 da BR-280 em Mafra.