Quatro aviões sobrevoam região de possível queda de Airbus A Força Aérea Brasileira enviou três aviões para vasculhar a região do oceano Atlântico onde um Airbus da Air France perdeu contato com os radares nesta segunda-feira, 1. Um P95 e um C130 Hercules, com equipes especializadas em busca e resgate, decolaram por volta das 9 horas da manhã. Outro C130 Hércules decolou por volta das 10h30 e se integrou aos esforços de busca.