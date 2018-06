Quatro corpos são encontrados em casa abandonada em Japeri, RJ

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram encontradas mortas na manhã deste domingo, 9, dentro de uma casa abandonada na cidade de Japeri, no norte do Rio de Janeiro. Os corpos de uma mulher, um homem e dois adolescentes, de idades não reveladas, estavam em um residência na Rua Braulir Dias Guimarães, no bairro de Chacrinha, e foram descobertos por policiais militares depois de uma denúncia anônima.

Vizinhos disseram aos policiais ter ouvido barulho de tiros por volta da meia-noite deste domingo. A perícia foi acionada e os familiares dos adolescentes foram orientados a comparecerem a 63ª DP (Japeri), onde o caso foi registrado. Uma das hipóteses, é que a chacina esteja relacionada ao tráfico de drogas na região.