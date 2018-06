Quatro desaparecidos após naufrágio são encontrados no AM

Quatro pessoas que estavam sendo procuradas como vítimas do naufrágio no Rio Negro foram encontradas na manhã desta quarta-feira, 22. As duas mulheres e duas crianças, de 3 e 7 anos, foram localizadas pelas próprias famílias, segundo os bombeiros.

Ainda não há informação se essas quatro pessoas teriam embarcado no Karolina do Norte, que naufragou por volta das 13h30 de terça na margem direita do Rio Negro. No naufrágio, duas pessoas morreram.

Segundo os bombeiros, os trabalhos para destombar a embarcação ainda não começaram. Os dois guindastes já estão no local e está sendo feita a amarração no barco. A expectativa é que outros corpos possam ser encontrados embaixo do barco.