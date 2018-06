Quatro detentos fogem do presídio de Pedrinhas, no Maranhão

RIO - Quatro detentos fugiram do Complexo Prisional de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, por um túnel escavado no local. A fuga ocorreu na madrugada de domingo, 30. Os fugitivos estavam na cela 14 do bloco B do Presídio São Luís 1, uma das unidades do Complexo de Pedrinhas, que enfrentou uma grave crise de segurança no início do ano.

De acordo com nota da Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária (Sejap) do governo do Maranhão, os fugitivos foram identificados como Tiago Cruz da Silva, Ismael de Jesus Campos Abreu, Francisco das Chagas Cosmo da Costa e Rafael Santos da Silva.

A Sejap informou que abriu sindicância para apurar as circunstâncias da fuga, e que está realizando buscas para recapturar os presos.