Quatro ficam feridos após assalto a banco Uma menina de 13 anos e outras três pessoas ficaram feridas depois de um assalto a uma agência bancária em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio. As vítimas ficaram no meio de um tiroteio entre os assaltantes em fuga e um policial à paisana, que percebeu a movimentação dos criminosos e reagiu. Os criminosos conseguiram fugir.