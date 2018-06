Quatro foliões são baleados em bloco Quatro foliões que seguiam o bloco As Ratazanas na tarde de anteontem no bairro da Sapucaia, periferia de Olinda, foram feridos de raspão por tiros disparados durante o desfile da agremiação. Wellington Tavares de Sales, José Romero do Nascimento Agostinho, Jailton da Silva Santos e Carlos Henrique Mendes da Costa já receberam alta do Hospital da Restauração, no Recife. De acordo a Polícia Militar, os disparos foram feitos a esmo, por uma só pessoa, numa indicação de que não houve briga nem alvo específico. Ninguém foi preso.