Quatro homens armados bloqueiam Linha Vermelha no Rio

Quatro homens armados bloquearam, na manhã deste sábado, 25, a Linha Vermelha, na região metropolitana do Rio, e realizaram um arrastão nos carros da via. A ação aconteceu por volta das 7h, na altura da cidade de Duque de Caxias. Os bandidos usaram troncos de árvore para bloquear a pista e assaltaram os veículos parados no congestionamento.

A Polícia Militar chegou ao local por volta das 8h, mas os bandidos já haviam fugido. A ocorrência foi registrada por dois casais que tiveram seus pertences roubados, como relógios, celulares e carteiras. Segundo a agentes da 59ª Delegacia, em Caxias, não há informações sobre os suspeitos.