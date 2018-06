Quatro homens roubam até R$ 1 mi em joias de shopping no CE

A polícia cearense está procurando quatro homens que roubaram a joalheria Itamaraty, localizada dentro do Shopping Iguatemi de Fortaleza. De acordo com a polícia, o assalto aconteceu por volta das 13 horas de quinta-feira, 2. Os ladrões levaram 15 relógios da marca Rolex e vários anéis de ouro e brilhante. O valor exato do prejuízo ainda não foi divulgado. A polícia estima que tenha sido entre R$ 400 mil a R$ 1 milhão.

De acordo com testemunhas, os bandidos estavam em duas motos. Dois deles ficaram no estacionamento do shopping e os outros dois foram até a loja e se apresentaram como clientes. Pediram para ver relógios importados. Quando o gerente abriu a vitrine, os bandidos anunciaram o assalto. Não houve reação. Depois de pegar os relógios e as joias, eles saíram sem chamar a atenção dos seguranças. Imagens do circuito interno do shopping mostram os dois homens sem nenhuma máscara, sorrindo e andando de forma tranquila.

As imagens foram passadas para a polícia, que espera chegar até os bandidos através delas. O delegado Wilder Brito, titular da Delegacia de Roubos e Furtos, apura o caso. A polícia suspeita que os ladrões possam ter alguma relação com o roubo ocorrido em novembro do ano passado em outra joalheria localizada em um shopping na Aldeota, bairro nobre de Fortaleza. Na época, foram levados R$ 200 mil em relógios e joias.