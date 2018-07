Quatro homens são baleados em SP Quatro homens foram baleados, por volta da 1h30 desta madrugada, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. As vítimas foram levadas até o pronto-socorro Sabóia, onde um dos baleados morreu e outros dois seguem internados em estado grave. O quarto homem já está fora de perigo. De acordo com a polícia, que não tem pistas sobre s atiradores, o local do tiroteio é frequentado por usuários e traficantes de drogas.