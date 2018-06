Quatro morrem durante saque a caminhão tombado na BA

Quatro pessoas morreram atropeladas e três ficaram feridas enquanto tentavam saquear a carga de cimento de um caminhão tombado, na noite de quinta, 15, na BR-110, município de Catu (BA), a 98 quilômetros de Salvador.

O caminhão colidiu com um carro, sem deixar feridos, e populares começaram a saquear a carga, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Minutos depois, o motorista de uma carreta assustou-se com o movimento de pessoas na estrada e perdeu o controle do veículo.

As quatro vítimas morreram no local e os três feridos não correm risco de morte. O motorista não ficou ferido.