Quatro morrem e 33 ficam feridos em acidente no Rio

Quatro pessoas morreram e 33 ficaram feridas após um grave acidente na zona oeste do Rio de Janeiro, no começo da manhã deste domingo, 26. Informações iniciais do Corpo de Bombeiros dão conta de que um Corsa colidiu com um ônibus da linha 460 da Viação Pégasus, deixando quatro passageiros do veículo mortos. Outras três pessoas que estavam no carro e 30 passageiros do ônibus ficaram feridos. Os bombeiros não têm informações sobre o estado de saúde das vítimas. O acidente aconteceu por volta das 6h30, na Avenida das Américas em frente ao prédio da Embrapa, em Guaratiba. Os feridos foram levados pelos bombeiros para os hospitais Rocha Faria, Lourenço Jorge e Pedro II.