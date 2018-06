Quatro morrem e três ficam feridos em acidente na BR-251 em MG

Quatro pessoas morreram carbonizadas e três ficaram gravemente feridas na noite de sexta-feira, 28, em um acidente entre dois veículos na BR-251 em Francisco Sá, em Minas Gerais. Entre os mortos está um menino de quatro anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h20, na altura do quilômetro 473 da via.

De acordo com a polícia, o motorista de um caminhão carregado com óleo vegetal seguia no sentido Montes Claros quando perdeu o controle da direção do veículo. O carro tombou e invadiu a pista contrária, colidindo com outro carro. Com a colisão, os veículos pegaram fogo.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Montes Claros e para o Pronto-Socorro Haroldo Tourino.