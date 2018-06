Quatro morrem em acidente causado por animal na pista no MT

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente provocado por um animal na Rodovia BR-158, entre Barra do Garças e Nova Xavantina, no Mato Grosso, nesta quarta-feira, 13.

Vandomir Cordeiro dos Santos, de 33 anos, conduzia o Fiat Uno quando ao desviar de um tamanduá que estava na pista perdeu o controle do veículo e acabou capotando. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Com exceção de Antônio Inácio Terra Júnior, de 50 anos, que ficou gravemente ferido, todos os outros passageiros - incluindo duas crianças de 13 anos e um adolescente de 17 - morreram no local do acidente. Os corpos foram encaminhados ao IML, em Barra do Garças.