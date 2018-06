Quatro morrem em queda de helicóptero do Exército no MS

Quatro pessoas morreram após a queda de um helicóptero do Exército na noite desta quarta-feira, 10, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Morreram no acidente dois capitães, um sargento e um cabo do exército.

Segundo o Comando do Exército, a aeronave Esquilo, do Destacamento do 3º Batalhão de Aviação do Exército, sediado em Campo Grande, caiu por volta das 21h50, na localidade de Nhecolândia, município de Corumbá.

As causas do acidente, que ocorreu durante a realização da Operação Caburé, exercício de adestramento dos pilotos e tripulações, serão apuradas por meio de Inquérito Policial Militar (IPM) e de investigação aeronáutica.