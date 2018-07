Quatro morrem na 63ª chacina do ano na grande SP Quatro homens morreram em mais um chacina registrada na região metropolitana de São Paulo, elevando para 63 o número de crimes deste tipo, que já deixaram 222 vítima fatais. Segundo policiais militares da 5ª Companhia do 19º Batalhão, por volta das 5h30 desta manhã vários tiros foram ouvidos por moradores da Rua Rodrigues dos Santos, na altura do nº 100, no interior da Favela do Jardim Elba, Zona Leste da capital, onde há semana passada os traficantes ordenaram toque de recolher a comerciantes locais. No local, em via pública, estavam feridos com muitos tiros Josimar Moreira Cardoso, 22 anos, que já possui várias passagens pela polícia, e outros três homens, entre 25 e 30 anos, todos sem documentos. Os baleados foram levados para o Pronto-socorro do Hospital Jardim Iva, onde morreram. O caso foi registrado 70º Distrito Policial, do Sapopemba, pela delegada Daurita M.Doneri. Ainda não há pistas sobre os assassinos. O crime pode ter sido motivado por uma briga entre traficantes de droga. A polícia ainda verifica se uma das três vítimas que não portavam documentos é irmão de Josimar. Das 63 chacinas ocorridas na grande São Paulo neste ano, essa foi a 35ª somente na capital paulista.