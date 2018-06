Quatro mortos e 2 feridos em chacina Quatro pessoas morreram - entre elas três adolescentes - e duas ficaram feridas na madrugada de ontem na segunda chacina, em menos de 20 dias, em São José dos Pinhais, Grande Curitiba. As vítimas, segundo a polícia, levaram tiros na cabeça, quando a casa onde moram há três anos foi invadida. Algumas vítimas têm antecedente criminal e é possível que as mortes tenham ligação com o tráfico de drogas. Foram encontrados cartuchos de três armas.