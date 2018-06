Quatro mortos em acidente com bimotor em Minas Um bimotor Navajo, prefixo PT-EHH, caiu por volta das 16 horas desta quarta-feira em um lote vago da Avenida Portugal, próximo à cabeceira da pista do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo informações da Infraero, o acidente resultou em quatro mortos, sem afetar a área residencial. O avião teria saído de Belo Horizonte com destino a Juiz de Fora, na zona da mata mineira, e estava voltando para Belo Horizonte. A Infraero não soube informar a causa do acidente. Segundo a assessoria de imprensa, um laudo pericial será feito pelo Comando da Aeronáutica e deve ser divulgado em 30 dias. Técnicos da Infraero estão no local.