Quatro mortos em assalto a empresa de ônibus no Rio Três seguranças, entre eles dois policiais, e um fiscal da empresa de ônibus Feital foram mortos, nesta quarta-feira de madrugada, por quatro homens armados de pistolas durante um assalto em Padre Miguel, bairro da zona oeste do Rio. Os ladrões fugiram levando um malote com cerca de R$ 20 mil. Segundo a polícia, os assaltantes sabiam que o dinheiro chegaria à garagem naquele horário. O sargento reformado da PM Hélio da Silva Guedes, de 59 anos, e o segurança Edson Alves de Souza, de 30 anos, morreram no local. O policial civil Reinaldo Francisco do Rosário, de 67 anos, e o fiscal Carlos Alberto Sardinha da Cruz, ainda foram levados por moradores para o Hospital Albert Schweitzer, mas não resistiram aos ferimentos. No tiroteio, a trocadora Bárbara Elenir Ferreira foi atingida de raspão por uma bala perdida na perna quando chegava na garagem para trabalhar. Ela passa bem.