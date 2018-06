Quatro mortos na colisão de veículos em MG

Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio deixou um saldo de quatro mortos e dois feridos graves, no final da tarde desta sexta-feira, 25, na altura do quilômetro 561 da BR-365, em Estrela do Sul, no oeste de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao volante de um Monza, placas GPY 8767, de Uberlândia (MG), Luciano Araújo Vieira, de 31 anos, invadiu a pista contrária e atingiu de frente uma Parati, placas HGD 6900, também de Uberlândia, que seguia no sentido Patrocínio.

Morreram, além de Luciano, César Ferreira Santa Cecília, 51, condutor da Parati, Selme Cordeiro M. Santa Cecília, esposa de Luciano, e o filho do casal, César Ferreira Santa Cecília Filho, 20. Em estado grave ficaram Rafaela Mundim Aguiar, 17, e Vinícius Ferreira Santa Cecília.

Os corpos foram encaminhados ao IML de Araguari. Os feridos foram levados para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia.

Desaparecido

Desde o início da tarde de sexta-feira, 25, os bombeiros procuram por Sérgio Paulo Alves dos Santos, de 33 anos, que, pilotando uma moto Honda CG-125 Fan, placas HKB 9448, caiu no rio Paraibuna ao perder o controle da moto e sair da pista na altura do quilômetro 777,5 da BR-040, em Juiz de Fora(MG).