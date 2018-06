Quatro municípios do Vale do Ribeira decretam estado de calamidade pública

SÃO PAULO - Após as chuvas que atingiram a região do Vale do Ribeira, localizada no sul do estado de São Paulo, quatro municípios decretaram calamidade pública nesta quinta-feira, 4: Ribeira, Eldorado, Iporanga e Sete Barras.

Segundo a Defesa Civil, nove mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em todo o Vale do Ribeira. Moradores começam a voltar para suas casas após a retomada do fornecimento de água e energia elétrica. As aulas, entretanto, continuam suspensas.