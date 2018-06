Quatro ônibus e um carro são incendiados em manifestação no Rio

RIO - Quatro ônibus e um carro foram incendiados durante uma manifestação promovida por cerca de 80 pessoas no Morro São José Operário, na Praça Seca, na zona oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira, 26. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar, o ato começou em protesto contra a morte de um jovem supostamente envolvido com o tráfico de drogas na região. Ao se deparar com uma equipe de policiais, o rapaz teria sofrido um enfarte e morreu.

Os manifestantes fecharam a rua Cândido Benício, onde os veículos foram interceptados e incendiados. Sacos de lixo também foram incendiados e orelhões foram destruídos. O Batalhão de Choque foi acionado para conter os manifestantes, e os bombeiros controlaram os incêndios, mas os veículos ficaram totalmente destruídos. Ninguém havia sido preso até as 20h30 desta quarta, segundo a polícia.