Quatro pessoas da mesma família são presas por tráfico de drogas em SP

SÃO PAULO - Quatro pessoas da mesma família foram presas por policiais civis, na tarde dessa quinta-feira, 30, na região do Aricanduva, zona leste de São Paulo, por tráfico de drogas.

Eles foram detidos em uma casa onde ocorria a distribuição de drogas e reuniões para o fechamento do caixa. Investigações levaram os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, até a residência, localizada na rua Adelino Francisco Pedras.

No local foram apreendidos 3,5 quilos de drogas, entre cocaína, maconha, oxi e crack, além de uma pistola e uma carabina. Também foram encontrados uniformes da Polícia Militar, celulares e peças de carros.

O quarteto foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas, receptação, formação de quadrilha e porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na Dise de São Bernardo do Campo.