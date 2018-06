Quatro pessoas ficam feridas em desfile de bloco em PE

Quatro pessoas foram agredidas com golpes de faca peixeira, na noite deste domingo durante o desfile do bloco As Catraias, na cidade de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco. Segundo a delegacia, houve uma confusão entre gangues da cidade e quatro pessoas acabaram feridas, entre eles um gravemente. As vítimas não querem dar pistas sobre os suspeitos por temerem represália, segundo a polícia. Ronaldo Pereira Leite da Silva, de 28 anos, Michael Mariano Egídio, de 21, André Sandro Albuquerque, de 28, e Joseildo Domingos Ramos, de 21 anos, foram levados para o pronto-socorro. Conforme a polícia, somente Ramos permanece internado em estado grave no Hospital de Caruaru. A polícia pretende ouvir os depoimentos das outras vítimas nesta tarde.