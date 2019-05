Quatro pessoas morrem e sete ficam feridas após ataque a tiros em um bar no Rio

Quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas após ataque a tiros em um bar em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro na noite deste domingo, 26. Os atiradores fugiram logo após os disparos.

Segundo a polícia, criminosos em um carro preto passaram atirando em pessoas que estavam reunidas em um bar na Rua João Damasceno, no bairro Porto Velho.

No local, morreram o professor de espanhol José Luis Caetano e a comerciante Janete Bezerra dos Santos Ribeiros, que morava em frente ao bar.

Sete pessoas feridas foram atendidas no Hospital Estadual Alberto Torres e no Pronto Socorro de São Gonçalo. Segundo Secretaria Estadual de Saúde do Rio, duas vítimas - Fábio Rosa de Souza e um homem identificado como Valdir - que estavam internadas no Alberto Torres, não resistiram aos ferimentos e morreram.

Policiais do 7ºBPM (Alcântara) procuram os atiradores. A investigação será conduzida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí (DHNSGI).