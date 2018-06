Quatro pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na Via Dutra

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido na madrugada deste domingo, 7, na Via Dutra.

Segundo informações da Nova Dutra, a concessionária responsável pelo trecho, o carro capotou na altura do km 205, sentido São Paulo, pouco mais de 1 km após um dos pedágios, em perímetro considerado urbano - município de Guarulhos. O fato ocorreu por volta das 5h da manhã.

Além de capotar, o veículo invadiu o canteiro central e atropelou um pedestre. Três dos quatro ocupantes do carro e o transeunte morreram ainda no local, conforme informações do Corpo de Bombeiros. O ferido foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos. As causas do acidente devem ser investigadas pelo 7º Distrito Policial de Guarulhos.

Engavetamento. Na noite de sábado, a Dutra foi cenário de outro grande acidente. Um engavetamento envolveu seis veículos e deixou parte da estrada interditada por cerca de uma hora, por volta das 22h. A faixa fechada foi liberada às 23h14, de acordo com a Via Dutra - a lentidão chegou a 2 km.

O acidente aconteceu também na altura do município de Guarulhos - no km 222, sentido Rio de Janeiro. Dos ocupantes dos veículos apenas dois tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Geral de Guarulhos.