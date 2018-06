Quatro pessoas morrem em acidente de ônibus em BH Quatro pessoas morreram e 42 ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus que transportava passageiros da Bahia para São Paulo, em Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira, 1º. De acordo com a Polícia Militar, por volta de 1h15, o ônibus da Viação Gontijo desceu desgovernado a avenida Cícero Ildefonso, bairro João Pinheiro, região nordeste da capital mineira. O veículo atingiu pelo menos três postes, atravessou a pista e só parou depois de atingir o muro de uma casa. Conforme os passageiros, o motorista José Soares dos Santos, de 46 anos, perdeu o controle do veículo após sair de uma curva. O condutor e três passageiros - duas mulheres e um homem, que ainda não foram identificados - morreram no local. O acidente ocorreu num horário de pouco tráfego na região e a causa ainda será apontada oficialmente pela perícia da Polícia Civil. Segundo a empresa, o ônibus, que levava 45 passageiros, saiu da cidade de São Jesus da Lapa, na Bahia, às 9 horas de segunda-feira, 31, com destino à capital paulista. A previsão era que chegasse em São Paulo às 10 horas desta terça-feira. A Gontijo, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que o veículo faria uma parada em Belo Horizonte para a troca do motorista - obrigatória a cada nove horas de viagem contínua. Ele assumiu a direção em Janaúba, às 16h30 do dia anterior. Os feridos foram encaminhados aos hospitais João XXIII, Odilon Behrens e pronto-socorro de Venda Nova. Vinte e quatro pessoas já receberam alta. Dezoito vítimas continuam internadas, sendo que sete foram transferidas para o Hospital Socor. A maioria sofreu fraturas. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte. A Gontijo informou que vai prestar assistência integral aos feridos e às famílias dos mortos.