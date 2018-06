Quatro pessoas morrem em chacina na zona leste de SP Quatro pessoas foram mortas em mais uma chacina na cidade de São Paulo, na madrugada deste sábado. Dois casais estavam em uma praça na Vila Alabama, na zona leste da capital, quando ocupantes de um carro passaram pelo local e dispararam contra eles. Duas moças e um rapaz morreram no local e o outro jovem foi socorrido, em estado grave, para o PS do Hospital Santa Marcelina, do Itaim Paulista. De acordo com as informações policiais, Fábio não resistiu e faleceu no pronto-socorro. Uma das vítimas, segundo as primeiras informações da Polícia Militar, chamava-se Aline, tinha 15 anos e estava grávida. Um dos rapazes mortos seria o pai da criança que ela esperava. A mãe de Aline foi levada por vizinhos e familiares ao local da chacina. Desesperada, entrou em estado de choque e foi levada ao Hospital Santa Marcelina. O delegado de plantão na Delegacia do Itaim Paulista (50º DP), que instaurou o inquérito policial, solicitou assessoramento nas investigações à equipe A/Leste do DHPP (Departamento de homicídios e Proteção à Pessoa). Esta é a quarta chacina ocorrida na capital paulista neste ano.