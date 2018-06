Quatro pessoas presas após tentativa de invasão de morro no Rio

SÃO PAULO - Traficantes do Morro da Serrinha, no bairro de Madureira, e do Conjunto Amarelinho, que fica em Irajá, na zona norte do Rio, trocaram tiros com a milícia que controla o Morro do Fubá, em Cascadura, ao tentarem invadir a comunidade onde a milícia reside no final da noite de segunda-feira.

Policiais militares do 9º Batalhão foram até o local após serem informados sobre um tiroteio na parte alta do Morro da Serrinha. Um morador foi feito refém em seu Fiat Siena e ferido por um dos bandidos que participavam do confronto com a Polícia Militar. O bandido acabou morto pelos policiais.

Um PMs foi baleado na barriga, mas salvo pelo colete. Outros dois traficantes também ficaram feridos no tiroteio e também foram encaminhados para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Os policiais apreenderam três pistolas e dois fuzis. A Polícia Militar pretende tomar o Morro do Fubá pela manhã. Um veículo blindado da corporação se encontra num dos acessos ao morro.