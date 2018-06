Quatro pessoas são mortas em operação da polícia na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - Quatro homens morreram na madrugada desta segunda-feira, 20, durante confronto com policiais em uma operação contra o tráfico de drogas a Favela Gogó da Ema, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Os mortos ainda não foram identificados.

De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos um fuzil e uma escopeta. As equipes do 21º BPM (São João de Meriti) chegaram ao local por volta das 4 horas. Às 9h30, a operação ainda estava em andamento.

O material apreendido será levado para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso será registrado.