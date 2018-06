Quatro praias do Rio têm areia reprovada em teste da prefeitura

SÃO PAULO - O Diário Oficial do Município desta terça-feira, 5, publica o Boletim de Avaliação Quinzenal das Areias de 13 praias abrigadas e 23 oceânicas do Rio, que traz detalhes do monitoramento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Entre 9 e 23 de junho, com amostra coletadas nas 36 praias, de acordo com a quantidade de coliformes totais e de bactérias Escherichia Coli quatro praias não foram recomendadas: Guanabara e da Bica (Ilha do Governador), Recôncava (Sepetiba) e Barra da Tijuca (na altura do Condomínio Barramares).

Nas praias do Piscinão de Ramos e Copacabana (Rua República do Peru) a areia foi classificada como regular. Quinze tiveram avaliação ótima. Entre elas estão: Engenhoca (Ilha do Governador), Ramos, Vermelha, Leme, Copacabana (na altura das ruas Barão de Ipanema e Souza Lima), do Diabo, Ipanema (Rua Paul Redfern), Leblon (Avenida Bartolomeu Mitre) e Pontal.

Foi avaliada como boa a areia de outras 15 praias cariocas, entre elas Imbuca, José Bonifácio e Moreninha (Ilha de Paquetá), Flamengo, Botafogo, Central, Brisa (Sepetiba), Arpoador, Ipanema (Rua Maria Quitéria) e Leblon (Avenida Visconde Albuquerque).