Quatro presos do semi-aberto não retornam ao presídio Quatro detentos do Centro de Progressão de Pena Ataliba Nogueira, uma das seis unidades do complexo penitenciário Campinas/Hortolândia, no interior de São Paulo, não retornaram ao presídio neste fim de semana. Os quatro aproveitaram o regime semi-aberto para sair da penitenciária e não retornaram. Um dos fugitivos, o detento Djarmine José da Silva, condenado por roubo, foi recapturado Os outros três detentos são Rogério de Lima, Valmir de Deus Correia Araújo e Jeferson Luiz Davello. A unidade possui capacidade para 1.060 detentos, mas atualmente abriga 1.260.