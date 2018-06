Quatro rapazes são mortos na praia de Grumari, no Rio Quatro corpos de rapazes com idades presumíveis entre 15 e 25 anos foram encontrados hoje em uma rua que dá acesso à praia de Grumari, paraíso ecológico localizado na zona oeste do Rio. Eles estavam com marcas de tiros. Os rapazes foram assassinados na noite de segunda-feira, por volta das 22 horas. Os corpos foram localizados por moradores, que chamaram policiais militares do 31º Batalhão da Polícia Militar (Recreio). Foram recolhidos bonés e chinelos das vítimas. No chão de terra, era possível ver muito sangue. O caso foi registrado na delegacia da Barra. Moradores contaram que ouviram barulhos de tiros e o de um automóvel em disparada. A dona-de-casa Adalgisa Maria da Silva, de 65 anos, que vive numa casa no Largo Francisco Caldeira de Alvarenga, a 50 metros de onde os corpos foram achados, contou que se assustou com os disparos. O filho dela, que saiu para trabalhar às 6 horas, a avisou sobre as mortes. Freqüentadores da praia, uma das mais bem preservadas da capital e parte de uma área de proteção ambiental, e pessoas que trabalham lá disseram que a estrada é ponto de desova de cadáveres e que a região da praia é perigosa. Eles disseram que à noite a iluminação é insuficiente e não há policiamento. O batalhão da PM mais próximo fica no bairro do Recreio, a cerca de 20 quilômetros dali. "É uma pena morarmos num lugar tão bonito e termos que viver trancados", disse Adalgisa.