Quatro são detidos embriagados em trânsito no Rio

Em dois dias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou quatro motoristas dirigindo embriagados em estradas do Rio de Janeiro. Por volta das 3h45 de sexta-feira, 11, Guilherme Maciel Assumpção, de 33 anos, foi abordado na altura do km 40 da Rio-Petrópolis (BR-040), em Areal, a 98 km da capital fluminense. Segundo a PRF, ele demonstrava sinais visíveis de embriaguez. Detido, Assumpção foi levado à delegacia do município. Os demais casos aconteceram no sábado, 12. Em Queimados, na Baixada Fluminense, os agentes da PRF foram até o km 188 da Presidente Dutra para verificar uma ocorrência. José Luís Ferreira de Arruda, de 30 anos, havia colidido com seu Corsa contra o meio-fio e saído da pista. Os agentes constataram que ele estava embriagado e não possuía Carteira Nacional de Habilitação. Em Campos, no Norte do Estado, por volta das 18 horas, Uélio Siqueira, de 51 anos, foi surpreendido guiando um caminhão na altura do km 78 da BR-101. Ele apresentava sinais de ter consumido bebida alcoólica, de acordo com a polícia. O mesmo motivo fez a PRF deter Ivan Silva de Almeida, de 48 anos, que dirigia um caminhão na altura do km 400 da Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Desde que passou a vigorar a lei seca, no mês passado, a PRF flagrou 26 pessoas dirigindo alcoolizadas, das quais 19 acabaram presas por apresentarem concentração superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue.