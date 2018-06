Quatro são presos com 100 kg de maconha no MS

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram presas em flagrante na segunda-feira, 17, acusadas de envolvimento no tráfico de 100 quilos de maconha, no Mato Grosso do Sul. Também foram apreendidos quatro veículos.

Os quatro foram detidos em um terreno perto do Parque de Exposições de Campo Grande, onde já estava estacionado um caminhão-baú. Três pessoas chegaram em um Corsa e ao saírem foram interceptadas pela Polícia Federal.

No porta-malas do Corsa, os federais encontraram quatro caixas grandes de papelão contendo diversos pacotes com maconha. No mesmo local, além da droga, do caminhão-baú e do Corsa, os federais apreenderam um veículo Gol e uma camioneta.

O motorista do caminhão-baú, disse que transportou a maconha de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, até Campo Grande. Um dos presos reside em Ponta Porã, outro em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e dois últimos residem na Vila Carvalho, em Campo Grande.