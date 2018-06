Quatro universitários morrem em acidente Quatro universitários e o motorista de uma van morreram anteontem à noite, após colisão com um caminhão na BR-381, em Sabará, Grande Belo Horizonte (MG). Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas. O motorista do caminhão, com placas de Jundiaí (SP), perdeu o controle numa curva, invadiu a contramão e atingiu a van.