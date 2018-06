Três pessoas caíram de um andaime, da altura de aproximadamente 10 metros, nas imediações do número 150 da rua Vergueiro, centro da cidade de São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram acionados às 13h57. Segundo a corporação, uma das pessoas morreu no local e as outras duas foram encaminhadas ao pronto socorro.