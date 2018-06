Queda de arquibancada deixa 1 morto e 4 feridos em Curitiba

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na queda de uma tábua da arquibancada do parque de exposições de Cruzeiro do Oeste, a cerca de 550 km de Curitiba, no noroeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta de 1 hora da madrugada desta segunda-feira, 24, durante a realização de um rodeio. De acordo com a Polícia Militar, Jonathan Vanderlei Goulart, de 14 anos, foi atendido por uma equipe da Defesa Civil, mas não resistiu e morreu enquanto era levado para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Umuarama, distante 25 km. Na delegacia de polícia de Cruzeiro do Oeste, o atendente disse que somente depois do Natal será possível saber o que realmente aconteceu, com a entrega do trabalho feito pelo perito. Os nomes dos responsáveis pelo evento não foram informados. Algumas pessoas que estavam no local disseram que a queda foi de cerca de 8 metros de altura. Entre os feridos, um, de 21 anos, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. Uma outra vítima, de 19 anos, também estava na UTI, em estado regular; e um terceiro, de 19 anos, teve fratura em um dos braços e já foi liberado do hospital.