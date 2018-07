Queda de árvore prejudica trânsito na região da Paulista A queda de uma árvore na Rua Bernardino de Campos, altura do nº 120, na região do Paraíso, está prejudicando o trânsito na Avenida Paulista, que apresenta lentidão em praticamente toda a extensão, no sentido Consolação-Paraíso. Segundo a Companhai de Engenharia de Tráfego (CET) e os bombeiros, a queda aconteceu por volta das 18h30 e atingiu quatro carros e uma motocicleta. Não há registro de feridos A administração regional responsável pela região e o Corpo de Bombeiros trabalham no local para retirar a árvore. A CET prevê que, por volta das 21h00, a via já esteja liberada.