Queda de árvores bate recorde em SP

Os fortes ventos derrubaram na segunda-feira 60 árvores na capital paulista. Trata-se do maior número registrado num único dia neste ano, segundo a Defesa Civil. Desde janeiro, houve 433 quedas na cidade, o que ultrapassa todo o ano passado, quando 173 árvores caíram - além de 2007, quando houve o registro de 242. O coordenador das Áreas Verdes da Secretaria das Subprefeituras de São Paulo, André Graziano, atribuiu o aumento aos temporais deste semestre. "Até este ano, tinha dado excelentes resultados a poda preventiva. Agora, todos os números ficaram embaralhados. Os temporais acabaram com a logística de prevenção." Outras causas das quedas são a poda irregular, o apodrecimento das raízes por falta de água e ar, em razão da impermeabilização do solo, e o ataque de insetos e cupins. Segundo Graziano, o tratamento de pragas requer a aplicação de pesticidas, prática ainda inviável em áreas de grande densidade populacional. Na segunda-feira, três bairros concentraram a maioria das quedas de árvores: Santo Amaro (na zona sul), Pinheiros (na zona oeste) e Pirituba (na zona norte). No próximo mês, a Prefeitura pretende iniciar o cadastro das árvores existentes na cidade. Inicialmente, o projeto deverá abranger apenas algumas regiões. Graziano explicou que a ideia é criar um banco de dados, que permitirá o acompanhamento da condição das árvores. O coordenador de Áreas Verdes ainda ressaltou que a contratação de engenheiros agrônomos aprovados num concurso realizado em 2007 deverá ser concluída em breve. Com isso, pretende-se reduzir o tempo para execução de podas. Atualmente, esse processo leva até três meses. Após a solicitação pelo telefone 156, o engenheiro visita o local e emite um laudo, enviado ao subprefeito. Se for autorizado o serviço, ele é publicado no Diário Oficial da Cidade. Caso ninguém se oponha à poda em dez dias, o pedido entra no cronograma para ser efetivado. FALTA DE LUZ Às 8 horas de ontem, trechos de 14 bairros ainda apresentavam falta de luz, por causa da ventania e da queda de árvores - apesar de a Eletropaulo mobilizar 400 técnicos. Nesse horário, 14 semáforos seguiam apagados, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).