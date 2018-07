Queda de avião deixa dois mortos em Bom Despacho, interior de Minas

Neste sábado, um avião de pequeno porte caiu no município de Bom Despacho, Minas Gerais. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o acidente deixou dois mortos, que ainda não foram identificados.

Investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), estão a caminho do local da queda para apurar a ocorrência e buscar informações sobre a causa do acidente, que envolveu a aeronave de matrícula PR-ZTE.

Na tarde deste sábado, estava programado, no município, o Aerofest, um evento para entusiastas que conta com manobras aéreas, saltos de paraquedas e exposições de aeronaves. Autoridades investigam se o acidente possui alguma relação com o festival.