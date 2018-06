Avião de pequeno porte cai em Belo Horizonte e deixa três mortos

Atualizado às 19h05.

SÃO PAULO - O Corpo de Bombeiros confirmou há pouco que as três pessoas que morreram na queda de um monomotor sobre uma casa em Belo Horizonte estavam todas na aeronave. O imóvel, localizado na Rua São Sebastião, em Minaslândia, na zona norte da capital mineira, já foi liberado para perícia. A corporação continua retirando os escombros para encontrar todas as vítimas.

O avião decolou por volta das 15h30 deste domingo do Aeroporto da Pampulha e caiu logo em seguida. A informação é de que o monomotor tinha como destino Governador Valadares, também em Minas Gerais. Os Bombeiros deslocaram cinco viaturas para ajudar no combate às chamas, sendo uma unidade do Batalhão Especializado.