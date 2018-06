Queda de barreira bloqueia BR-376 no Paraná

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Em razão das chuvas dos últimos dias, a rodovia BR-376, que liga Dourados(MS) e Garuva (SC), cedeu em vários pontos e sofreu também com diversas quedas de barreira. O trecho paranaense da BR-376 é conhecido como Estrada do Café.

No quilômetro 670, em Guaratuba (PR), o motorista encontra o sistema "Pare e Siga", no qual a rodovia é liberada por duas horas em um sentido e pelo mesmo tempo no outro sentido. À 1h20 desta madrugada de quarta-feira, 16, a fila de veículos era de aproximadamente 15 mil metros em ambos os sentidos.

Segundo a concessionária Autopista, no quilômetro 672, dutos da Petrobrás passam por baixo da rodovia, que neste trecho também ameaça ceder.

Outras quedas de barreira ocorreram nos quilômetros 666 e 665, em Tijucas do Sul (PR).

Alternativas - Quem está no Paraná e quer chegar em Santa Catarina tem como alternativa a BR-116 até o quilômetro 4, em Mafra (SC), tendo acesso à BR-280 e à Serra Dona Francisca, que leva até a BR-101, no quilômetro 27, região de Joinville.

Quem está em Santa Catarina e deseja seguir para o Paraná, pode utilizar BR-101, pelo quilômetro 112, em Itajaí (SC), acessando em seguida a BR-470, que passa por Blumenau (SC), Ibirama(SC) e Rio do Sul (SC) e São Cristóvão do Sul (SC). Neste ponto, há o acesso à BR-116, que leva até Curitiba (PR).