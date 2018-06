Queda de barreira interdita BR-376, no Paraná

Um deslizamento de terra interditava totalmente a BR-376, principal ligação do Paraná com Santa Catarina, na manhã desta terça-feira, 2. O desmoronamento aconteceu no quilômetro 663, sentido sul, a cerca de 50 quilômetros de Curitiba, e foi provocado pelas chuvas que atingem a região. Leia também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva no Estado Confira o mapa da tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Cerca de 12 mil trabalham no socorro às vítimas Blog: envie seu relato sobre as chuvas De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a barreira tem aproximadamente 40 metros de extensão por cinco de altura. Como no local a pista é dupla, as equipes da PRF estão providenciando um desvio de 7 quilômetros, em uma faixa da pista contrária, que deve ficar pronto até o meio-dia. Os trabalhos de remoção da terra levarão no mínimo cinco horas e o trânsito ficará lento no trecho durante todo o dia. Santa Catarina Dezesseis estradas de Santa Catarina permanecem interditadas nesta terça-feira em decorrência de deslizamentos e quedas de barreiras provocadas pelas chuvas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-470 está fechada totalmente entre os quilômetros 41 e 47, em Gaspar, e parcialmente nos km 14,9, em Navegantes, 63, em Blumenau, e 86, em Rodeio. Na BR-101, os veículos trafegavam por meia pista para atravessar o km 13, em Garuva. Essa mesma restrição os motoristas encontravam na BR-282 do km 31 ao 34, em Águas Mornas, e no km 79, em Rancho Queimado. Segundo a PRF, oito das 13 rodovias estaduais danificadas registravam trechos de bloqueio total. São elas a SC-101, do centro ao norte de Florianópolis; a SC-407, perto do portal de São Pedro de Alcântara; a SC-408, de Brusque a São João Batista; a SC-411, entre Nova Trento e Tijucas; a SC-416, de Jaraguá do Sul a Pomerode; a SC-431, em São Bonifácio; a SC-466, do município catarinense de Itá ao Rio Grande do Sul; e a SCT-477, entre Doutor Pedrinho e Benedito Novo. Veículos com mais de 10 toneladas continuam proibidos de circular por toda a SC-470, de Itajaí a Blumenau.