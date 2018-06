Queda de barreira restrige tráfego na Via Dutra

Uma queda de barreira no quilômetro 197 da Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, na Grande São Paulo, bloqueia, por completo, as duas faixas de rolamento da pista sentido RJ-SP desde as 21h30 de domingo, 21.

Segundo a concessionária NovaDutra, os trabalhos de limpeza já foram iniciados, mas não há previsão de liberação da rodovia. Com isso, a pista sentido SP-RJ opera em mão dupla, o que causava, à 1h30 desta madrugada de segunda-feira, 22, mais de 3 quilômetros de congestionamento.

Na mesma região, a rodovia no sentido SP-RJ está bloqueada desde o dia 31 de janeiro em razão da queda de uma encosta que levou parte da pista.

Apesar do sentido RJ-SP operar em mão dupla entre os quilômetros 196 e 199, não havia lentidão no trecho nesta madrugada.