Queda de bimotor mata cinco pessoas em Caldas Novas (GO)

GOIÂNIA - O Corpo de Bombeiros de Goiás investiga as causas de um acidente com um avião, um bimotor Sêneca, que matou os cinco ocupantes, três homens e duas mulheres, na manhã desta sexta-feira, 20. A queda da aeronave, que saiu do sul de Minas, aconteceu pouco antes das 11h na cidade turística de Caldas Novas, no sul de Goiás, a 167 quilômetros de Goiânia.

O bimotor caiu em uma área verde de um setor residencial, o Bairro Paraíso I, mas os Bombeiros informaram que casas não foram atingidas. A queda foi próxima à cabeceira da pista do aeroporto de Caldas Novas, na hora do pouso. Há suspeita de pane seca.