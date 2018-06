Queda de cabo de alta tensão bloqueia rodovia do interior A Rodovia Deputado Cunha Bueno, SP-253, está totalmente interditada nos dois sentidos, devido a queda de um cabo de alta tensão na pista. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o acidente aconteceu por volta das 13 horas, na região de Jaboticabal, interior do Estado de São Paulo. O congestionamento no local já é grande por causa da impossibilidade de desvio do tráfego. Ninguém se feriu.